新冠肺炎：13日新增确诊154例 康复185例

哈通社/努尔苏丹/5月14日 – 13日全天哈萨克斯坦共有154例新增新冠确诊病例。

根据新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz的统计，13日00：01时至23：59时期间，哈国全境的病毒感染增长率为2.8%。

13日全天各地区新增病例（感染率）情况如下：

阿克托别州 - 8 (4,5%),

阿拉木图州 - 7 (3,8%),

阿特劳州 - 25 (5,8%),

东哈州 - 3 (5,8%),

江布尔州 - 1 (0,5%),

西哈州 - 6 (2,3%),

卡拉干达州 - 4 (2,0%),

曼格斯套州 - 8 (6,2%),

巴甫洛达尔州 - 1 (0,6%),

突厥斯坦州 - 6 (3,2%),

阿拉木图市 - 50 (3,1%),

努尔苏丹市 - 30 (2,7%),

奇姆肯特市 - 5 (2,0%).

此外，当天共有185人康复出院。

截至发稿前，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19确诊病例为5571人，已康复出院病例2408人，累计死亡病例32人。

已康复人数占确诊总数的43%。

【编译：木合塔尔·木拉提】