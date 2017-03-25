中国接收“一带一路”沿线国留学生同比增13.6%

哈通社阿斯塔纳 -- 据思路新观察网消息，近日，中国教育部官员表示，如今前往中国留学的"丝绸之路经济带"及"21世纪海上丝绸之路"沿线国家的学生正在显著增多，这也是中国针对这些国家的学生实行一系列优惠政策的结果。

近日，官方统计数据显示，2016年来自"一带一路"倡议沿线64个国家的20多万学生在华学习，同比增加13.6%。所有国际学生中，巴基斯坦留学生的人数排名从第9位升至第4位，该国去年在这个亚洲超级大国各院校就读的学生达1.9万人。按中国教育部国际司司长许涛的说法，这种"显著增长"超过去年来华国际留学生11.4%的总体增幅。



2016年共有来自205个国家和地区的44万多名学生在中国留学。预计2018年来自"一带一路"地区的留学生数量会进一步增加。



在与新丝路倡议有关的各种政策中，既有向来华留学生提供政府奖学金，也有中央政府支持有关省份与相邻或密切相关国家之间深化双边教育合作的措施。福建、云南、广西和新疆等地都已获得来自中央政府的此类留学帮助。



中国国家留学基金管理委员会秘书长刘京辉说，去年共有来自183个国家和地区的约4.9万名国际学生在中国领取奖学金，其中来自"一带一路"沿线国家的学生占61%。随着越来越多国际留学生选择来华攻读学历课程，尤其是非中文课程，中国已成为亚洲最大的留学目的国。2016年约有21万来华留学生攻读医药、工程、经济学和管理等热门专业，约占在华国际学生总数的47%。



【编辑：木合塔尔·木拉提】