联合国警告:干旱席卷非洲之角 1300万人面临严重饥饿

哈通社/努尔苏丹/2月9日--据联合国新闻报道，世界粮食计划署今天警告说，非洲之角正在经历自 1981 年以来最严重的干旱，1300万人面临严重饥饿。

连续三个雨季降雨不足导致农作物大量减产，牲畜死亡数量异常的高。水和牧场的短缺迫使人们离开家园，并导致社区之间的冲突加剧。未来几个月降雨量低于平均水平的进一步预测可能会恶化并加剧现已十分严峻的情况。

粮食计划署东非区域局区域主任迈克尔·邓福德（Michael Dunford）说：«随着经常性的干旱影响非洲之角，收成被毁，牲畜正在死亡，饥饿正在加剧。受影响地区当下亟需人道主义行动和持续的支持，为社区的未来建立复原力。»

牧民和农民受灾

干旱影响了埃塞俄比亚南部和东南部、肯尼亚东南部和北部以及索马里中南部的牧民和农民。 主食价格上涨、通货膨胀和对农业劳动力的需求低迷加剧了这些影响，家庭购买食物的能力进一步恶化。这些地区的营养不良率仍然很高，如果不立即采取行动，情况可能会恶化。

在三个受干旱影响的国家，粮食计划署正在向受灾社区提供拯救生命的粮食和营养援助。 此外，粮食计划署的现金赠款和保险计划正在帮助家庭购买饲料以维持牲畜的生命，或补偿他们的损失。

粮食援助资金需求：3.27 亿美元

粮食署指出，随着非洲之角需求的增长，需要立即提供援助避免一场重大的人道主义危机。2011 年世界曾目睹索马里 25万人死于饥饿。

本周，世界粮食计划署启动了其非洲之角区域干旱应对计划，呼吁提供 3.27 亿美元，以应对未来六个月 450 万人的迫切需求，并帮助社区增强抵御极端气候冲击的能力。

邓福德说：«需求是巨大而紧迫的，目前用于应对灾情的资金已经远远不足。我们需要立即采取行动以防止灾难发生。»

儿童蒙受气候紧急情况的最严重影响

联合国儿童基金会预测，厄立特里亚、埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里将有多达 2000 万人在未来六个月内需要水和粮食援助。这几乎相当于希腊和瑞典人口的总和。

儿基会东部和南部非洲区域主任穆罕默德·法尔（Mohamed Fall）表示，受影响的人中许多是儿童。在干旱中，儿童面临更大的风险。在新冠大流行、冲突和气候变化的交织影响中，该地区无法应对又一场严酷的风暴。

他说：«受气候的持续影响，这种紧急情况正在剥夺儿童拥有一个家、一顿饭、一个教室和获得拯救生命的医疗服务的机会。»

急性营养不良飙升

目前，这四个国家有近 550 万儿童受到急性营养不良的威胁，估计有 140 万儿童面临严重急性营养不良。儿基会担心，如果未来三个月不下雨，这个数字将增加 50%。

仅在索马里，估计就有 130 万 5 岁以下儿童面临营养不良的风险，其中包括约 29万5千名重症病例。预计这些数字还会进一步恶化。

人们正在采取极端措施来维持生存，并且在许多情况下要离开家园，这使流动中的儿童尤其处于危险之中。

救助儿童资金需求：1.23亿美元

儿基会指出，这场危机需要集体应对，以确保儿童获得清洁水、营养和安全空间。

儿基会呼吁为这四个国家援助儿童的人道行动提供1.23 亿美元，用于在今年 6 月之前满足最弱势群体的救生需求，以防止儿童及其家人遭受灾难。

热带气旋安娜和巴兹莱

法尔强调，越来越多的儿童首当其冲地受到与气候相关的严重冲击。

上周末，热带气旋巴兹莱在马达加斯加造成7万多人流离失所，摧毁了数百所学校、医疗中心并破坏了道路。

这是该国两周内第二次遭到热带气旋侵袭。

在此之前，热带气旋安娜已经在马达加斯加、莫桑比克、津巴布韦和马拉维的部分地区肆虐，扰乱了超过 87万人的生活，其中许多是儿童。

法尔说：«气候危机是一场儿童权利危机。很简单，我们需要增加对适应气候变化和增强复原力方面的投资，减少温室气体排放。»

