哈社会医疗保险基金在六个月内花费近1350坚戈用于抗疫

哈通社/努尔苏丹/11月9日--据哈萨克斯坦医疗保险基金消息，目前为止，该基金已拨款1547亿坚戈，以用于预防、诊断和质量新冠肺炎，以及向参加抗疫工作的医护人员支付奖金。

今年3月至9月，哈萨克斯坦社会医疗保险基金共花费1350亿坚戈用于抗疫。其中，813亿坚戈用来支付参与抗疫工作人员的补助金。

消息称，卫生部正在继续开展可能出现的新冠肺炎第二波疫情高峰准备工作。

六个月内，超过245亿坚戈用于医疗机构的住院、隔离检测和必要的相关治疗费用。

报告期内，累计有7.2万多名确诊患者接受了住院治疗。同时，为治疗临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例花费188亿坚戈。为提供门诊治疗的医生们支付了90亿坚戈，提供门诊治疗的医生们负责跟踪轻症（肺部感染面积不超过30%的确诊患者属于轻症）患者的具体病情，以及提供相应咨询和医疗服务。

自大流行开始以来，全国范围内的移动治疗团队启动工作。从7月到9月，基金拨出了超过10亿坚戈来支付其服务费用。每一次的出诊费用为5400坚戈，三个月内出诊19万余次。

与此同时，为开展新冠肺炎PCR检测拨款190亿坚戈。报告期内，基金为新冠肺炎PCR检测共花费107亿坚戈。全国有222024名公民在住院期间，708124人在门诊接受新冠肺炎核酸检测。

【编译:阿依波塔 】