哈萨克斯坦与沙特签署13项合作文件

哈通社/努尔苏丹/7月24日 – 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统23日晚抵达吉达，开始对沙特阿拉伯进行正式访问。

此次访问是受沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特的邀请，同时也是托卡耶夫总统就任就任总统以来对该国进行的首次访问。

访问框架下，托卡耶夫总统出席了沙特-哈萨克斯坦投资，并见证了两国之间签署的一系列合作文件。

总统府新闻局24日公布了两国签署的合作文件的具体信息，双方共签署了13项合作协议：

1. 哈萨克斯坦共和国文化和体育部与沙特阿拉伯体育部之前关于体育领域合作的谅解备忘录；

2. 哈萨克斯坦共和国新闻和社会发展部与沙特阿拉伯大众媒体部之间就大众媒体领域合作的谅解备忘录；

3. 沙特出版署与哈萨克斯坦共和国总统广播电视综合体相互谅解和信息交流合作备忘录；

4. 阿斯塔纳国际交易所（AIX）与沙特证券交易所(Tadawul)之间相互谅解备忘录；

5. 有关牛羊肉出口的技术检疫规范文书；

6. 哈萨克斯坦共和国能源部与ACWA Power公司间相互谅解备忘录；

7. 萨姆鲁克-卡泽纳国家基金与阿吉兰兄弟控股集团 （Ajlan & Bros Holding Group）间相互合作备忘录；

8. KAZBIOSORGO股份公司与阿吉兰兄弟控股集团（Ajlan & Bros Holding Group）间相互谅解备忘录；

9. 贸易政策发展中心（QazTrade）股份公司与阿吉兰兄弟控股集团（Ajlan & Bros Holding Group）间合作协议；

10. Optograd股份公司与阿吉兰兄弟控股集团（Ajlan & Bros Holding Group）之间就从哈萨克斯坦向沙特阿拉伯出口肉制品有关的相互谅解备忘录；

11. 哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司与Al Rajhi International for Investment(RAII)公司之间投资合作备忘录；

12. 贸易政策发展中心（QazTrade）股份公司与露露沙特百货（Lulu Saudi Hypermarkets）公司之间合作备忘录；

13. Eurasia Invest LTD股份公司与amjoom制药公司之间就从哈萨克斯坦向沙特出口马奶粉的协议。