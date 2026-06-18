世界杯首秀告负：乌兹别克斯坦队1比3不敌哥伦比亚队

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯足球赛K组首轮比赛18日结束争夺。首次晋级世界杯决赛圈的乌兹别克斯坦队以1比3不敌哥伦比亚队，未能迎来“开门红”。

本场比赛是乌兹别克斯坦队历史上的世界杯首秀。面对经验丰富的南美劲旅哥伦比亚队，乌兹别克斯坦队全力争取积分，但比赛开局阶段，对手迅速掌控场上主动权，多次组织进攻。乌兹别克斯坦后防线则顽强抵抗，力保球门不失。

第42分钟，哥伦比亚队球员丹尼尔·穆尼奥斯接路易斯·迪亚斯传球破门，帮助球队率先取得领先。

下半场，意大利籍主教练法比奥·卡纳瓦罗率领的乌兹别克斯坦队加强攻势。第60分钟，乌兹别克斯坦前锋阿卜博斯别克·法伊祖拉耶夫错失扳平良机。5分钟后，路易斯·迪亚斯再入一球，将比分扩大为2比0。

比赛尾声阶段，乌兹别克斯坦队一度扳回一城，但哥伦比亚队球员哈明顿·坎帕斯在伤停补时第9分钟破门得分，最终将比分锁定为3比1。

同组另一场比赛中，葡萄牙队与刚果（金）队1比1战平。

根据赛程安排，乌兹别克斯坦队将于6月23日迎战葡萄牙队，哥伦比亚队则将于6月24日对阵刚果（金）队。

此外，L组首轮比赛中，英格兰队4比2战胜克罗地亚队，加纳队1比0击败巴拿马队。