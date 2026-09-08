哈萨克斯坦13个地区已建成62座电动汽车充电站

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦交通部新闻处消息，目前，全国主要公路沿线共有62座电动汽车充电站投入运营，覆盖13个地区，为电动汽车跨地区出行提供充电保障。

从地区分布来看，阿拉木图州和江布尔州充电站数量最多，均为12座；阿克莫拉州和卡拉干达州各有8座。此外，阿特劳州、杰特苏州、西哈萨克斯坦州、库斯塔奈州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、巴甫洛达尔州、北哈萨克斯坦州和突厥斯坦州也已建有电动汽车充电站。

目前，充电网络已覆盖多条主要公路。其中，“阿斯塔纳—阿拉木图”公路沿线设有13座充电站，“阿斯塔纳—彼得罗巴甫尔”方向设有7座，“阿拉木图—乌斯卡曼”公路沿线设有6座。

国际交通走廊沿线的充电基础设施建设也在持续推进。“西欧—中国西部”国际公路走廊沿线目前已建有19座电动汽车充电站。

现有充电站功率在60千瓦至320千瓦之间，可满足电动汽车在主要国家级公路和国际交通线路上的充电需求，为车主规划中长途出行提供便利。

与此同时，哈萨克斯坦还在进一步扩大电动汽车充电网络。根据2026年计划，将在国际和国家级公路沿线新建27座加油站，并计划在这些新建设施配套设置电动汽车充电站。其中，“西欧—中国西部”国际公路走廊沿线计划新增7座充电站。

交通部表示，目前正与公路领域相关机构及地方执行机关共同开展工作，与公路沿线服务设施的私人投资者和业主就建设新设施以及推动现有设施达到国家标准要求等问题进行协调。