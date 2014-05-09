巴克莱银行宣布裁员14,000人

哈新社阿斯塔纳5月9日电，据BBC中文网8日消息，银行巨头巴克莱宣布，作为新战略的一部份，该行将在今年裁员14,000人。

巴克莱银行说，被裁的14,000人中将有一半在英国。 巴克莱今年早些时候曾表示想要裁员10,000至12,000人，如今宣布的数字要更高。 由于对政府和公司债券需求的减少，受到打击的巴克莱银行投资银行部到2016年将裁员约7000人。 共有约26,000名员工的该部门今年将裁员2000人，到2016年之前再裁5000人。 今年第一季度，巴克莱投资银行部门的收入下跌28%。来自外汇交易、债券和大宗商品的收入下跌41%，至123亿英镑。 巴克莱2016年前将裁员共19,000人，其中10,000人在英国。 巴克莱银行还将设置一个最终将被出售或停止的"坏银行"，即非核心业务。 这些包括价值900亿英镑的投资银行资产和总值达160亿英镑的全部欧洲零售银行业务。 巴克莱在西班牙、葡萄牙、意大利和法国的零售银行将被转为非核心业务。 这将给该行在英国的零售银行业务、信用卡部门以及在非洲的业务更加突出的地位。 巴克莱银行总裁安东尼•詹金丝表示："这是对巴克莱大胆的简化"。 "我们将成为一个有重点地国际银行，仅在我们有能力、规模以及竞争优势的地方运作"，他说。