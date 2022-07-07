哈国可再生能源发电量同比增长14.6%

哈通社/努尔苏丹/7月7日 -- 根据今年一季度的统计数据，哈萨克斯坦可再生能源装机容量达到2100兆瓦，比去年同期增长21.1%。

太阳能发电厂的装机容量占哈萨克斯坦的52.9%，即1100兆瓦，年增长12.4%。另外684兆瓦来自于风力发电厂，281兆瓦来自于小水电站，7.8兆瓦来自于生物发电厂。

2022年第一季度可再生能源发电量同比增长14.6%，达到9.331亿千瓦时。尽管太阳能发电厂在可再生能源中的装机容量最大，但事实上，哈萨克斯坦的大部分电力是由风力发电厂生产的：约5.45亿千瓦时（年增长27.1%）。同时，太阳能发电厂的发电量为2.78亿千瓦时（增长3%）。此外，小型水力发电厂的发电量同比下降4%，至1.097亿千瓦时，生物发电厂的发电量下降65%，至40万千瓦时。

可再生能源发电量占总发电量的比例为3.03%，而去年同期为2.64%。

在全球范围内，根据enerdata的数据，截至2020年底，可再生能源在电力生产中的份额为28.2%。这个评级还包括可再生能源中的水、电，水电在世界能源生产领域中的份额自2000年以来一直稳定在16%左右。

哈萨克斯坦在参与调查分析的44个国家中排名第33位：可再生能源（加水电）份额占全哈总发电量的11.7%。

前三名依次是挪威（98.4%）、巴西（84.1%）和新西兰（80%）。指数最低的国家是沙特阿拉伯(0.2%)。

在独联体国家中，俄罗斯的排名高于哈萨克斯坦，为20.3%，其次是乌兹别克斯坦（10.3%）和乌克兰（8.4%）。独联体的平均指标为19.6%。