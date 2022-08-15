上周韩国暴雨致14人死亡6人失踪

哈通社/努尔苏丹/8月15日-- 据韩联社报道，8日来袭的特大暴雨已经造成14人死亡、6人失踪，26人受伤。

消息称，14日凌晨1点44分许，忠清南道扶余郡恩山面罗岭里附近，一辆邦戈卡车被卷入洪流，车上2人下落不明。由此失踪者增至6人。消防部门已经出动220多名搜救人员和20多辆搜救装备。当天上午6点，扶余郡的一小时降水量达到110.6毫米，刷新了当地8月1个小时最大降雨量纪录。

当天上午5点30分，大田市和忠清南道部分地区的暴雨预警被解除，全国不再有天气预警发布。大部分地区将有30毫米的阵雨。雨势趋缓后，灾情调查全面展开，纳入统计的住宅受淹等灾情大增。

全国共有6286处私人设施和906处公共设施受灾。其中住宅、商铺受淹灾害最多，达到6205起，首尔地区受灾数量增至5749起。另有路面损毁及路基流失103起，堤坝溃口20处，山体滑坡229起，南汉山城等文物受灾53起。

全国7个市道、55个市郡区共7480人因雨灾离开住处。实际蒙受损失的1901名灾民中，1498人至今无法返家。另有5579人临时疏散避险，其中3771人尚未返家。4703人栖身109处临时居住设施，其余人员投奔亲友。