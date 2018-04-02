哈通社/阿斯塔纳/4月2日 -- 国家信息技术股份公司执行总裁阿斯耶特·图尔索夫2日在其个人Facebook主页上表示，名为"Кеңес"的智能语音对话机器人正式开始为拨打"1414"热线呼叫中心的人们提供服务。

"根据全球经验，呼叫中心的机器人有能力回答群众们的日常问题，它仅在特殊情况下才会向操作人员寻求帮助。今天我们很高兴向大家宣布，我们以测试目的推出了一款名为"Кеңес"的机器人。它将在1414热线为居民们提供必要的帮助。" 图尔索夫写道。

据了解，"Кеңес"机器人将根据目前已设定的10项问题回复拨打1414统一热线呼叫中心的居民。往后，"Кеңес"有望为居民们所有问题提供答案。

消息称，机器人目前可提供服务的工作包括支付自然人财产税、无犯罪记录证明、养老金转入证明、不动产证明、强制性医疗保险、许可证查询、数字签名、子女幼儿园排位查询、为民服务中心工作秩序以及交通违章查询等。

"机器人可以分辨出居民是以哈萨克语还是俄语说话。此外，'Кеңес'还将为居民在Egov.kz和1414.kz网站互动在线咨询提供虚拟助手服务。" 图尔索夫说。

据悉，虚拟助手"Кеңес"将在家庭、教育、财产、商业登记和发展等方面提供咨询服务。此外，虚拟机器人还拥有对其自我介绍、介绍网站信息以及提供恢复密码、住址证明等服务的能力。

图尔索夫表示，2017年，1414热线呼叫中心113名通讯员为eGov.kz网站用户处理了430万份申请。通讯员们每天回复来自全国各地的1.4-1.6万电话。

他还表示，"Кеңес"机器人"工作"以来，拨打通讯中心热线电话的次数减少了15%。

【翻译：冰山 编辑：小穆】