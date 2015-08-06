外媒：高盛估计中国已花掉1440亿美元救市

哈通社阿斯塔纳8月6日电 据英国《金融时报》6日报道，高盛（Goldman Sachs)估计，中国的"国家队"很可能已花掉约1440亿美元支撑该国脆弱的股市。这提出了一个问题：如果中国股市重演近期的暴跌，"国家队"还有多少弹药可用？

中国政府既未披露已分配给"国家队"（即国有金融机构）多少救市资金，也未透露这些资金已花掉了多少。

但据高盛估计，作为救市资金入市的主要管道，为券商融资融券业务提供配套服务的国有机构--中国证券金融股份有限公司（简称：证金公司）可动用的资金约为2万亿元人民币（合3220亿美元）。

在这笔钱当中，有大型商业银行提供的1.3万亿元人民币贷款，有7月初发行的800亿元人民币债券，还有1000亿元人民币的股本。中国央行也表示，已通过再贷款和其他渠道向证金公司提供流动性。

媒体关于"国家队"弹药库规模的爆料，很可能出自一些想让外界知道政府对市场动荡作出强力回应的官员。相比之下，"国家队"有充分理由闭口不提它已花掉的资金数量，因为披露的话可能会让投资者担心政府的弹药几近耗尽。

实际上，中国股市上周累计下挫10%之前，曾有中国媒体援引匿名消息人士的话称，"国家队"正准备它的退出计划。

凯投宏观的刘畅表示："这件事突显出，政府在让投资者相信股市将持续上涨方面任务艰巨。

"市场由对官方意图的猜测驱动，这种倾向比以往任何时候都明显，市场只要一涨，投资者就会琢磨政府是否将停止托市。"

高盛估计，"国家队"目前花掉的资金在8600亿至9000亿元人民币之间。7月初的媒体报道显示，证金公司向券商发放了2600亿元人民币贷款、以支持购股，还直接购买了4000亿元人民币股票，并买入了2000亿元人民币共同基金。

高盛分析师刘陈杰和他的同事本周写道："我们认为，目前市场对中国政府可能退出救市的担忧很可能过头了。

"政府刚刚花费了巨资稳定股市，现在就退出还为时过早，特别是考虑到市场交易仍处于易波动的状态。"

周四，上证综指收于3661.54点，距7月9日抛售最猛烈时的低点仅高出8.5%。