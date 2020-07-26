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新增1494例新冠确诊 全国累计病例达8.17万
哈通社/努尔苏丹/7月26日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达8.17万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1494例 确诊的COVID-19病例。
其中638例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 284 / 108
阿拉木图市 - 173 / 59
奇姆肯特市 - 39 / 12
阿克莫拉州 - 53 / 25
阿克托别州 - 12 / 5
阿拉木图州 - 59 / 29
阿特劳州 - 85 / 64
东哈州 - 192 / 88
江布尔州 - 53 / 34
西哈州 - 95 / 56
卡拉干达州 - 121 / 49
库斯塔奈州 - 59 / 39
克孜勒奥尔达州 - 24 / 17
曼格斯套州 - 71 / 29
巴甫洛达尔州 - 73 / 9
北哈州 - 80 / 11
突厥斯坦州 - 21 / 4
截至7月26日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 81702人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】