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新冠肺炎：昨日新增1494例确诊 全国累计病例达8.3万
哈通社/努尔苏丹/7月27日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达8.3万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1402例 确诊的COVID-19病例。
其中589例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 292 / 105
阿拉木图市 - 221 / 122
奇姆肯特市 - 54 / 5
阿克莫拉州 - 56 / 32
阿克托别州 - 25 / 11
阿拉木图州 - 38 / 30
阿特劳州 - 37 / 31
东哈州 - 171 / 69
江布尔州 - 52 / 26
西哈州 - 88 / 50
卡拉干达州 - 106 / 40
库斯塔奈州 - 58 / 23
克孜勒奥尔达州 - 8 / 4
曼格斯套州 - 45 / 13
巴甫洛达尔州 - 54 / 13
北哈州 - 74 / 7
突厥斯坦州 - 23 / 8
截至7月27日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 83122人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】