哈萨克斯坦与瑞士之间的贸易额增长14%

哈通社/阿斯塔纳/7月10日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克10日在阿克套会见瑞士经济、教育与创新部长约翰·施耐德-阿曼。

投资和发展部部长哈斯姆别克指出，2017年，哈萨克斯坦与瑞士之间的外贸交易总额达30亿美元，较2016年相比，增长14%。与此同时，哈萨克斯坦对瑞士的出口量也增长14%。

"瑞士是哈萨克斯坦在欧洲的战略和重要经贸合作伙伴。今天的会谈再次证明了双方在进一步加强经贸关系、扩大两国共同关心的领域合作方面的意愿。" 哈斯姆别克说。



据统计，近12年间，瑞士向哈萨克斯坦进行的直接投资总额达200亿美元。目前在哈萨克斯坦能源、汽车、创新以及医疗等领域共有300多家瑞士资本企业正在运营。

会谈期间，施耐德-阿曼就瑞士创新和数字化领域发展情况进行了介绍。他还指出，其此次访问旨在加强两国双边合作。

投资和发展部部长指出，哈萨克斯坦愿同瑞士进一步发展双边合作关系。会议最后，双方还签署了关于互认贵金属及其产品分析性质的联合声明。



据了解，该合作协议将有助于促进两国之间的贸易，并为哈-瑞生产商进入两国市场创造机遇。

据悉，会议最后双方还签署了瑞士联邦委员会和哈萨克斯坦政府间关于贵重金属及其产品商标互认的相关协议。



【翻译：冰山】