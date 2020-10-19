过去一周 欧洲日增14万余新冠确诊病例

哈通社/努尔苏丹/10月19日 -- 欧洲冠病疫情恶化。 世界卫生组织最新数据显示， 欧洲地区一周内冠病病例增加了44%。

欧洲过去一星期， 平均每天新增14万起冠病病例。 防止疫情进一步恶化， 各国纷纷收紧防疫措施。

法国首都巴黎和另外八个城市上周开始实施宵禁， 2000万人受影响。

英国政府在疫情反弹后实施更严厉的限制措施，英格兰兰开夏郡同旅游业有关的行业冲击最大。在伦敦市中心大约500名群众示威，抗议当局实施封锁措施限制他们的自由。

在疫情持续延烧的重灾区意大利，星期天通报1万1000多起新病例，成单日新高。为免再次进入全国封锁期，政府推出更严厉的规定，包括一些餐馆的营业时间，提前在傍晚6点必须关闭。

在捷克布拉格广场，好几百人不满政府防疫措施，走上街头抗议。原本和平、合法的示威，在大批球迷加入，超过当局批准的500人上限后，逐渐失控。示威群众向警方抛掷杂物和烟火；警方则以催泪弹、水炮车还击，疏散人群。至少20人在冲突中受伤。

在德国汉堡，酒吧林立的地区出现不少人潮，许多民众赶在晚上11点的宵禁令生效前，外出消费。有酒吧业者就说，在疫情和防疫令的打击之下，有许多同业都快撑不下去了。他们希望政府能出手搭救。

瑞士也宣布收紧防疫措施，以堵住近来持续蔓延的病毒扩散，包括所有室内公共场合、公共交通、学校、宗教场所和酒店等都强制戴口罩、以及禁止15人以上的聚会。

【编辑：木合塔尔·木拉提】