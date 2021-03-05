托卡耶夫总统出席经济合作组织第14届峰会

哈通社/努尔苏丹/3月5日 – 经济合作组织第14届峰会3月4日以线上模式举行，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫出席会议。

出席本次峰会的其他国家领导人包括阿富汗、阿塞拜疆、伊朗、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等国总统。

峰会期间，托卡耶夫总统向主持本次会议的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安致以谢意，感谢土耳其方面在抗击新冠疫情期间为哈萨克斯坦提供的援助。

托卡耶夫总统在会上还谈及了新冠大流行对全球各国经济带来的负面影响，并介绍了哈萨克斯坦的现状。总统指出，有赖于及时采取的反危机计划，哈萨克斯坦将大流行的负面影响降到了最低水平，并且在农业、建筑业和制造业领域取得了逆势增长。

总统同时补充称，预计哈萨克斯坦2021年的经济增长将达到3%以上。

托卡耶夫总统还表示，发展与经济合作组织国家之间经贸合作始终是哈国的优先方向之一。

在发言当中，托卡耶夫总统指出大型基础设施项目的投资，以及向其他重要社会项目的投入，将能够为经济合作组织内部的广泛合作奠定基础。尤其是总长度7000多公里，横跨哈萨克斯坦、高加索、土耳其联通中国和欧洲的跨里海国际多式联运运输线路的建设，已经成为了物流领域跨国合作的典范项目。

托卡耶夫总统还介绍了哈萨克斯坦在建立批发分销和物流中心网络方面的努力，指出在中亚地区共同建设高效的物流体系具有巨大的潜力。

总统表示，目前哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦正在两国边境地区建立国际贸易和经济合作中心。

托卡耶夫总统在发言中提到了旅游业的发展问题，他表示虽然大流行严重影响了旅游业的发展，但该行业依然具有强大的合作发展潜力。根据总统的说法，哈国计划在2025年将旅游业在GDP中的比重提升到8%。

最后，托卡耶夫祝贺土库曼斯坦成功担任经济合作组织主席国。

【编译：木合塔尔·木拉提】