东京奥运第14日哈萨克斯坦代表团战绩汇总

哈通社/努尔苏丹/8月6日 – 8月6日，东京奥运2020进入第14个比赛日。

这一天，9名哈萨克斯坦选手们参加了摔跤、现代五项、田径、皮划艇静水、空手道和艺术体操6个大项的比赛。

9名选手今天的比赛成绩如下：

摔跤：

男子自由式74公斤级铜牌赛中，达尼亚尔·凯萨诺夫对阵乌兹别克斯坦的贝克佐德·阿布杜拉科蒙诺夫，以2：13的比分落败，无缘铜牌。

女子自由式50公斤级1/8 决赛中，瓦伦蒂娜·伊斯拉莫娃以6:9的比分不敌厄尔多瓦对手露西娅·亚米莱斯·耶佩斯·古兹曼，未能晋级。

现代五项：

艾琳娜·波塔潘科在击剑加塞中排名第9位，在游泳比赛中排名第5位，在骑马越障赛中排名第7位，在跑射联项中排名第13位，波塔潘科总得分1322分，未能赢得奖牌。英国选手凯特·法兰奇夺冠。

田径：

女子20公里竞走决赛中，埃曼·拉托娃以1小时40分02秒的成绩排名第42位，无缘奖牌。意大利选手安东奈拉·帕米萨诺夺冠。

皮划艇静水：

女子500米双人划艇1/4决赛中，哈萨克斯坦组合斯韦特兰娜·乌索娃/玛格丽塔·托尔洛波以2分06秒179的成绩排名小组第4位，未能晋级。

男子1000米单人划艇1/4决赛中，谢尔盖·叶梅利亚诺夫以4分21秒734的成绩排名小组第4位，未能晋级。

空手道：

男子组手75公斤级淘汰赛中，努卡纳特·阿兹卡诺夫在首场比赛中以6:3的成绩击败澳大利亚空选手八寻恒存（Tsuneari Yahiro ） 。第二场比赛，阿兹卡不敌德国对手诺夫诺亚·比奇。阿兹卡在第三场比赛以2:0的比分拿下意大利选手路易吉·布萨，在第四场比赛中以2:3不敌阿塞拜疆对手拉菲尔·阿加耶夫，最终未能晋级半决赛。

艺术体操：

女子艺术体操个人全能资格赛中，阿莉娜·阿蒂卡诺娃以83.800分排名第21位，未能晋级下一轮。

【编译：达娜】