哈萨克斯坦与上合国家贸易额同比增长14%

哈通社/努尔苏丹/10月18日 -- 今年1-7月，哈萨克斯坦与上海合作组织成员国的贸易总额达到268亿美元，比去年同期增长14.2%。

印度、中国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦以及上合组织秘书处的代表出席了日前举行的上合组织负责对外经贸活动部长会议。

会上，哈萨克斯坦国家经济部副部长阿利别克•库安蒂洛夫指出，今年1-7月，哈萨克斯坦与上海合作组织成员国的贸易总额达到268亿美元，比去年同期增长14.2%。

他表示，不仅经济领域仍然应该是上合组织合作的主题，各成员国还需要特别注意疫苗接种护照的承认问题，这有利于确保在目前的条件下公民畅通无阻。

他呼吁与会者积极实施《谅解备忘录实施行动计划》，以促进上合组织成员国各部在微型、小型和中型企业领域的合作。他认为，有必要继续执行《多边经贸合作方案》和《2021-2025年行动计划》，将合作提升至疫情前的水平，并加强合作。在数字化领域，建议加大合作力度，扩展数字平台。

阿利别克•库安蒂洛夫表示，在全球化背景下，有必要管理庞大的数据流，以便在世界范围内具有竞争力。哈萨克斯坦有兴趣在这一领域交流经验，并与上合组织国家展开进一步合作。

在投资合作方面，过去10年来，上合组织成员国在哈萨克斯坦的国际直接投资达270亿美元。为了交流实践经验，启动相互提供金融服务的工作，建议利用阿斯塔纳国际金融中心的能力，在未来一段时期吸引100亿美元的投资。

【编译：木合塔尔·木拉提】