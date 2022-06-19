哈萨克斯坦将为伊朗公民开放14天入境免签

哈通社/德黑兰/6月19日 – 哈萨克斯坦与伊朗两国总统间举行了小范围的会晤。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统向伊朗总统易卜拉欣·莱希邀请其对伊朗进行正式访问表示了感谢。

- 首先，我要感谢您对我们的热情迎接。我非常高兴的接受了您的邀请，并且这是我以总统的身份首次访问伊朗，对我来说，此行意义特殊。我相信，今日你我的会晤，将会为两国间合作的发展带来良好的影响。哈萨克有句俗语《邻里互助乃上帝旨意（Көрші ақысы – тәңір хақысы）》。我们自历史上就是一个与邻国友好相处的国家。伊朗，是我们在里海周边友好亲近的邻国，是可信赖的伙伴。- 哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦与伊朗建交至今已有30年，在这段时间当中，两国关系一直在稳健发展，友好互助水平不断加深。

- 两国各领域联系正在高速发展当中，而这基于双方相互信任的政治对话。我们之间在政府、议会和商界都建立了对话机制。尽管存在障碍，但双方的经贸互动仍逐年发展繁盛。今年一季度的经贸额增幅达到了50%。接下来的目标，就是保持这一态势，并尽可能的予以增强。这方面，我们的潜力是足够的。我高度评价您为双边关系发展所作出的贡献，并愿意为促进双边关系的不断发展使出全力。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，他计划在此次访问框架下宣布重要的决定。

- 我们将允许伊朗公民免签入境哈萨克斯坦14天。这将为促进双边合作带来良好效益，并推动商界代表之间的联系。民间来往的增加，也将推动旅游业的发展。相信伊朗商业人士会很好的利用这个优惠政策。- 总统说。

伊朗总统莱希对托卡耶夫总统接受其邀请访问德黑兰表示了感谢。

- 我们首次见面是在杜尚别举行的峰会上，很高兴能在德黑兰与您第二次会晤。我相信，您的此次访问，将是两国双边关系发展史上的一次重大转折。- 伊朗总统说。