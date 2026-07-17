北咸海获补水14亿立方米 水量预计2030年前增至340亿立方米

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府正推进北咸海生态修复工作，计划到2030年将北咸海蓄水量提升至340亿立方米。为实现这一目标，科卡拉尔大坝将实施升级改造，并启动新的补水项目。

哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫（Нұржан Нұржігітов）日前在克孜勒奥尔达州工作访问期间，与阿拉尔区渔民举行会谈，介绍了北咸海保护项目的最新进展。

努尔吉格托夫表示，目前，哈萨克斯坦正与世界银行合作制定北咸海保护项目第二阶段方案。其中，科卡拉尔大坝的升级改造将有助于提高海平面水位，增加北咸海蓄水量。

他说：“通过实施相关措施，我们计划在2030年前将北咸海蓄水量提升至340亿立方米。”

水资源和灌溉部数据显示，自2025年10月1日起，已有14亿立方米的水资源通过锡尔河输送至北咸海。目前，北咸海蓄水量已达到235亿立方米。

随着补水工作的推进，北咸海水体盐度较去年同期平均下降约10%，目前已降至7.9‰（千分比）。

此外，今年上半年，北咸海渔业捕捞量达到4200吨。

据了解，北咸海保护项目第二阶段相关工作目前已完成。