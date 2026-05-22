哈萨克斯坦允许14岁起兼职 青少年数字化岗位需求增长

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部介绍，学生可通过Enbek.kz平台“我的暑假”专区寻找适合青少年的岗位。目前开放的工作主要集中在剧院、电影、马戏等创意行业，以及零售、餐饮、社媒运营、市场营销等数字化领域。

哈劳动和社会保障部就业司司长穆赫塔尔·托列乌表示，根据法律规定，14岁以上青少年仅可在课余时间从事轻体力劳动。

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其中，14至16岁未成年人每周工作时间不得超过24小时（每日不超过4.5小时），16至18岁未成年人每周工作时间上限为36小时。

此外，14岁青少年签订劳动合同时，除本人外，还必须由父母或监护人共同签字。15岁且已完成基础中等教育的青少年可正式就业；16岁后则可独立签署劳动合同。

法律同时明确禁止未成年人从事重体力劳动、有害危险工种及夜班工作，也不得安排其从事需承担物质责任的岗位。

报道称，如今仅凭口头约定已难以保障劳动权益。正式劳动关系的关键，在于劳动合同是否被录入国家统一劳动合同登记系统。青少年可通过eGov.kz平台“劳动活动信息”栏目查询合同是否已登记。若合同已正式备案，其工龄将被官方记录，相关权益也将受到法律保护。

在工资方面，薪酬将按实际工作时长计算。对于公共就业岗位，工资不得低于24个按月计算指标，约为10万坚戈。

哈劳动和社会保障部数据显示，2025年哈萨克斯坦共有超过1.5万名14至18岁青少年正式就业。目前，全国统一劳动合同系统中已登记6294份电子劳动合同。这也意味着，仍有不少青少年处于非正式就业状态。

专家同时提醒，部分用人单位可能存在拒绝正式签约或拖欠工资等问题。如遇类似情况，可向劳动监察机构或“E-Otinish”系统投诉。

为降低风险，招聘平台也开始加强青少年求职安全机制。例如哈萨克斯坦猎头网（hh.kz）已上线“14岁以上可申请”筛选功能，并会通过个人或企业身份信息核实招聘方资质。

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哈萨克斯坦猎头网中亚公司市场与公关经理穆罕默德·巴格达特吾勒表示，目前适合青少年的热门岗位已发生明显变化。过去学生多从事派发传单、图书馆协助等工作，而如今，数字化相关岗位需求明显增加。

目前，咖啡馆及商店助理、包装与陈列、快递配送、社交媒体管理员、在线客服助理及推广员等岗位，已成为哈萨克斯坦青少年较受欢迎的兼职工作。

与此同时，政府项目也成为青少年暑期就业的重要渠道。其中，Zhasyl el青年劳动队项目目前已启动第22个劳动季。

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据介绍，2026年该项目计划为超过3.4万名青年提供临时工作岗位。参与者年龄范围为14至35岁，可参与建筑工地、“绿色环带”、学校、社会机构、公园绿化等项目。

项目负责人努拉瑟尔·别克马托夫表示，该项目不仅帮助青年获得工作经验，也鼓励其参与环保和社会公益活动。

根据规定，未成年人每天工作4小时、每周工作5天，学生工资约为8.5万坚戈，并可获得统一工作服。16至35岁青年工资则根据地区不同，最高可达12.75万坚戈。

申请加入“Zhasyl el”需提交在线申请、身份证或出生证明复印件、家长同意书以及医疗证明等材料。

【编译：达娜】