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    库鲁尔泰选举：截至14时全国已有669万余名选民投票

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会数据显示，截至8月23日14时，全国已有6696002名选民在库鲁尔泰议会选举中领取选票并完成投票，占列入选民名册公民总数的53.12%。

    Құрылтай сайлауы
    Фото: Kazinform

    根据中央选举委员会公布的数据，截至14时，各地区选民投票率如下：

    1. 阿斯塔纳市——40.92%；

    2. 阿拜州——63.07%；

    3. 阿克莫拉州——61.15%；

    4. 阿克托别州——60.87%；

    5. 阿拉木图州——54.57%；

    6. 阿特劳州——54.49%；

    7. 西哈萨克斯坦州——50.21%；

    8. 江布尔州——50.58%；

    9. 杰特苏州——62.89%；

    10. 卡拉干达州——62.79%；

    11. 库斯塔奈州——55.86%；

    12. 克孜勒奥尔达州——64.22%；

    13. 曼格斯套州——50.65%；

    14. 巴甫洛达尔州——54.01%；

    15. 北哈萨克斯坦州——58.63%；

    16. 突厥斯坦州——57.72%；

    17. 乌勒套州——53.31%；

    18. 东哈萨克斯坦州——61.10%；

    19. 阿拉木图市——30.36%；

    20. 奇姆肯特市——55.32%。

    从各地区数据来看，截至14时，克孜勒奥尔达州投票率最高，达到64.22%；阿拜州以63.07%位居其后，杰特苏州和卡拉干达州分别达到62.89%和62.79%。

    中央选举委员会表示，截至14时，全国共有6696002名选民领取选票，占列入选民名册公民总数的53.12%。

    此外，设在公民临时停留场所的305个投票站已经结束投票。

    中央选举委员会将于16时公布下一阶段的选民投票情况。

    统计 选举-2026 选举 库鲁尔泰 中央选举委员会 议会 政治
    木合塔尔 木拉提
    木合塔尔 木拉提
    编译