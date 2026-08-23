库鲁尔泰选举：截至14时全国已有669万余名选民投票

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会数据显示，截至8月23日14时，全国已有6696002名选民在库鲁尔泰议会选举中领取选票并完成投票，占列入选民名册公民总数的53.12%。

根据中央选举委员会公布的数据，截至14时，各地区选民投票率如下：

阿斯塔纳市——40.92%； 阿拜州——63.07%； 阿克莫拉州——61.15%； 阿克托别州——60.87%； 阿拉木图州——54.57%； 阿特劳州——54.49%； 西哈萨克斯坦州——50.21%； 江布尔州——50.58%； 杰特苏州——62.89%； 卡拉干达州——62.79%； 库斯塔奈州——55.86%； 克孜勒奥尔达州——64.22%； 曼格斯套州——50.65%； 巴甫洛达尔州——54.01%； 北哈萨克斯坦州——58.63%； 突厥斯坦州——57.72%； 乌勒套州——53.31%； 东哈萨克斯坦州——61.10%； 阿拉木图市——30.36%； 奇姆肯特市——55.32%。

从各地区数据来看，截至14时，克孜勒奥尔达州投票率最高，达到64.22%；阿拜州以63.07%位居其后，杰特苏州和卡拉干达州分别达到62.89%和62.79%。

中央选举委员会表示，截至14时，全国共有6696002名选民领取选票，占列入选民名册公民总数的53.12%。

此外，设在公民临时停留场所的305个投票站已经结束投票。

中央选举委员会将于16时公布下一阶段的选民投票情况。