库鲁尔泰选举：截至14时全国已有669万余名选民投票
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会数据显示，截至8月23日14时，全国已有6696002名选民在库鲁尔泰议会选举中领取选票并完成投票，占列入选民名册公民总数的53.12%。
根据中央选举委员会公布的数据，截至14时，各地区选民投票率如下：
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阿斯塔纳市——40.92%；
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阿拜州——63.07%；
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阿克莫拉州——61.15%；
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阿克托别州——60.87%；
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阿拉木图州——54.57%；
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阿特劳州——54.49%；
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西哈萨克斯坦州——50.21%；
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江布尔州——50.58%；
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杰特苏州——62.89%；
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卡拉干达州——62.79%；
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库斯塔奈州——55.86%；
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克孜勒奥尔达州——64.22%；
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曼格斯套州——50.65%；
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巴甫洛达尔州——54.01%；
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北哈萨克斯坦州——58.63%；
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突厥斯坦州——57.72%；
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乌勒套州——53.31%；
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东哈萨克斯坦州——61.10%；
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阿拉木图市——30.36%；
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奇姆肯特市——55.32%。
从各地区数据来看，截至14时，克孜勒奥尔达州投票率最高，达到64.22%；阿拜州以63.07%位居其后，杰特苏州和卡拉干达州分别达到62.89%和62.79%。
中央选举委员会表示，截至14时，全国共有6696002名选民领取选票，占列入选民名册公民总数的53.12%。
此外，设在公民临时停留场所的305个投票站已经结束投票。
中央选举委员会将于16时公布下一阶段的选民投票情况。