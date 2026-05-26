14岁以上青少年可合法就业 已有5300名学生实现就业

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦劳动和社会保障部长阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫5月26日在政府会议上表示，目前哈萨克斯坦14-18岁年龄段、法律允许工作的未成年人总数约170万人。

他介绍，根据劳动和社会保障部信息系统数据，目前全国已有5300名在校学生实现正式就业。

叶尔塔耶夫指出，大多数青少年主要在贸易、娱乐休闲以及餐饮行业工作，这些领域也成为他们获取初步工作经验的重要方向。目前，从事的岗位主要包括绿化工人、快递员、服务员、销售顾问、厨师助理以及动画娱乐活动工作人员等。

数据显示，14至18岁未成年人数量最多的地区主要集中在哈萨克斯坦南部地区。其中，突厥斯坦州为23.66万人，阿拉木图州为14.35万人，江布尔州为12万人。

与此同时，阿拉木图、阿斯塔纳和奇姆肯特等大型城市未成年人就业人数占全国相关就业人数的59%。叶尔塔耶夫指出，这主要与大型商业中心和娱乐设施集中于大城市有关。

值得一提的是，哈萨克斯坦法律对未成年人就业时间及岗位类型设有明确限制。其中，14至16岁未成年人每周工作时间不得超过24小时，16至18岁未成年人每周工作时间上限为36小时。与此同时，法律禁止未成年人从事重体力、危险及夜班工作，14岁青少年签订劳动合同还需由父母或监护人共同签字。

【编译：达娜】