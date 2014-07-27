欧盟决定加码对俄制裁 新增15名个人 18家企业

哈通社阿斯塔纳7月27日电，据新华网报道，欧盟25日宣布就乌克兰问题对俄罗斯采取新一轮制裁措施，新增15名个人、18家机构和企业作为制裁对象。遭制裁的个人包括俄罗斯联邦安全局局长博尔特尼科夫、俄对外情报局局长弗拉德科夫、俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫和多名乌克兰东部民间武装领导人。

过去数月里，欧盟对俄制裁局限于资产冻结、旅行禁令等手段，这次是首次对俄经济部门实施制裁。 俄罗斯26日对欧盟公布的新一轮制裁作出强烈反应，俄外交部当日说，欧盟对俄采取的新一轮制裁措施将对国际安全合作构成威胁，损及俄欧在安全、反恐等领域合作，会引发严重后果。 欧盟称新制裁 "将有力冲击俄经济" 欧盟委员会主席若泽•曼努埃尔•巴罗佐25日宣布，欧盟各国代表当天商定了一份初步协议，将对俄追加制裁。 这份制裁协议将在禁止俄罗斯银行在欧洲发行新的债券和股票的同时，阻止俄罗斯进入由英国银行业主导的资本市场。其中，俄国有银行和欧洲金融机构发行的债券会受到影响，其总价值高达60亿英镑。 在欧盟的旅行禁令和资产冻结名单中，新增俄罗斯联邦安全局局长亚历山大•博尔特尼科夫、俄罗斯对外情报局局长米哈伊尔•弗拉德科夫、俄罗斯安全会议秘书尼古拉•帕特鲁舍夫、俄联邦车臣共和国总统拉姆赞•卡德罗夫以及多名乌克兰东部民间武装领导人，理由是他们支持克里米亚入俄以及乌克兰东部分裂运动。 自3月17日欧盟就乌克兰问题开始实施制裁以来，现共有俄罗斯和乌克兰的87人、22家机构和企业被列入制裁清单。巴罗佐说，制裁并非目的，而是"促成乌克兰危机政治解决方案的手段"。 一名欧盟发言人说，这份协议需要获得欧盟全部28个成员国的批准，预计最快要到29日才可能获通过。 欧洲理事会主席赫尔曼•范龙佩在一封写给欧盟成员国领导人的信里说，追加的制裁措施"将有力冲击俄罗斯经济，同时把对欧盟经济体的影响控制在‘适度'水平"。 俄外交部26日发表声明说，欧盟的做法表明其已走上完全中断与俄罗斯进行安全合作的道路，这将影响防止大规模杀伤性武器扩散、打击恐怖主义和有组织犯罪等工作。 俄企感觉不妙 忧俄未来会更孤立 俄罗斯石油公司25日说，其正在制订方案，以减轻西方国家对俄制裁所带来的负面影响。按法新社说法，俄罗斯石油公司近年来的多项收购均有赖于西方国家银行的资金。 俄罗斯官员先前多次表示，西方国家的制裁不会对俄罗斯经济产生影响。不过，一些俄罗斯企业家担心，马航客机坠毁可能导致俄罗斯受到国际孤立，进而持续影响经济。 在莫斯科经商的企业家、俄罗斯阿通银行董事会成员贝尔纳德•苏赫尔说，"在过去的几个月，有一种感觉，即普京先生采取了果断、有力和正确的行动，世界上其他所有人都会适应现实，我们的情况会恢复到平常一样"，但现在"企业家开始真正地感到担心"。 俄罗斯宏观咨询公司分析师克里斯•威弗认为，马航客机坠毁事件"可能使俄罗斯更加孤立......"