哈外长出席第15届全球安全国际论坛(GLOBSEC)

哈通社/布拉迪斯拉发/10月8日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德应斯洛伐克外长兼欧洲事务部长伊万·科尔乔克的邀请，出席第15届全球安全国际论坛(GLOBSEC)。

消息称，“让我们共同治疗世界 ” 为主题的论坛对大流行及其影响相关诸多问题进行了讨论。

论坛议程包括大流行后世界经济、政治和国际机构的发展，以及危机后欧洲联盟、中欧和东欧国家的数字化和民主发展问题。

论坛框架下，哈萨克斯坦外长与斯洛伐克、美国和欧安组织代表一起参加了“对世界进行碎片整理：基于紧密合作的未来 ”主题讨论会。

哈外长指出，人类正在面临导致国家间互不信任的很多问题。由于COVID-19的大流行，国际形势发生了新的变化，其主要趋势是世界各地未解决的冲突升级，社会经济和技术发展的差距日益扩大，环境污染等。

“哈萨克斯坦支持在相互理解和尊重的基础上进行的所有级别对话。 如今，国际社会需要一种国家与人民之间关系的新模式。 ” 他说。

在这方面，部长向出席论坛的各国代表介绍了哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫关于全球和区域间进行3D对话的倡议，指出了组织美国、俄罗斯、中国和欧盟之间高级别会议的必要性。

同时，他还介绍了国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的原则。托卡耶夫认为有必要全面加强联合国这一主要国际组织的地位，以确保所有国家都能参与解决全球问题。

穆合塔尔·特列吾别尔德指出，中亚合作的积极趋势是区域级成功和建设性对话的例子，并介绍了总统就加强哈萨克斯坦当局与社会之间对话采取的相关举措。

他表示，国家社会信任会议的成立和有效运作，改革选举、政党和集会相关法案，以及对民间社会的支持等步骤均为落实“倾听人民声音的政府 ” 概念的保障措施。

在这方面，参会代表指出了国际社会应进一步予以支持的哈萨克斯坦民主机构迅速发展经验的积极价值。

【编译：阿依波塔】