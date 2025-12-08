东哈州15岁女孩驯鹰养猎犬 传承古老技艺展现民族文化魅力

艾泽蕾表示，她对驯鹰的热爱始于八岁。孩童时期，父亲在调养金雕时常带着她同行，自那时起，这门古老技艺便深深植入她的内心。“父亲、祖父和外祖父都曾养鹰。父亲在蒙古时，14岁便第一次驯养金雕。驯鹰，是我们家族世代传承的技艺。”

从第一次尝试起便坚定了方向

谈及自己最初接触训练的猛禽，她回忆说，当她首次希望参加民族体育赛事时，父亲教她如何与他的雏鹰建立默契。仅经过两三天训练，金雕便能识别她的声音，并在比赛中振翅飞回她的手臂。“那一刻令我终生难忘，也让我真正决定走上这条道路。”

目前，她正在调养三只金雕——阿赫伊克（Aqıyq）、冠军（Chempion）、坎德阔兹（Qandykoz），并凭借坎德阔兹在州级比赛中获得奖项。此外，她还从幼鸟开始亲自驯养多只猛禽。

不仅驯鹰 女孩也是资深塔兹饲养者

除了驯鹰，艾泽蕾也热爱饲养塔兹猎犬。“我们家的塔兹名叫卓拉曼、科克谢列克、科克扎勒、巴扎拉勒和科克库坦。2024年，我曾带着塔兹‘巴扎拉勒’参加比赛。” 她表示，塔兹的速度、忠诚和在狩猎时的敏捷让她深受震撼。

在谈到塔兹的饲养诀窍时，她强调，保持犬只营养充足极为重要，“塔兹不能挨饿，否则可能互相撕咬。体重保持在7—10公斤最合适。” 从幼犬时期，她便将它们当作朋友般悉心照料。

驯鹰是一门极为细致的技艺

艾泽蕾介绍，金雕的饲养更需严谨。“猛禽的食物必须新鲜、干净。冬季体重应保持在4—5公斤，夏季可增至7—8公斤；比赛前需适当控制进食量。”每年从春末至秋季，金雕会进入换羽期，此时不会参加狩猎，以确保秋季恢复最佳状态。

Фото: Айзере Марксқызының жеке мұрағатынан

她说，家中经常在“下雪初晴”的狩猎季外出。“去年我们猎到了一只狐狸。骑在马背上、手托金雕，在自然中穿行，那种感觉令人振奋、心胸开阔。”

推动民族传统文化的新希望

在今年的“东部萨尔布伦”民族节上，她所在的团队在博赞拜村搭建了民族风情村，以推广驯鹰等传统技艺。“让更多人能够接触、了解并喜爱我们的传统，这是我们最大的心愿。”

艾泽蕾家中共有七个兄弟姐妹，她排行中间。全家人都热爱骑马。谈及未来规划，她说：“我希望学习旅游管理，开设一个展示民族技艺的文化中心，在东部地区打造专业的驯鹰基地、学校和旅游项目。同时希望能考上理想的大学，实现父母的期望。”

在她看来，驯鹰不仅是一项传统技艺，更塑造了她的性格。“这项技艺让我懂得高尚、沉稳和责任心。金雕教会人真诚，塔兹教会人忠诚与纯净。对我来说，这不是爱好，而是生命的一部分。”

【编译：达娜】