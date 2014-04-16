中国西北15000名居民遭受洪水影响

哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声消息，四川省武山县15000名居民受到暴雨引发的洪水影响，现传来其中有人失踪的消息。据地方媒体周三报道，11个村庄被水淹没。自周二开始下起的暴雨，冲毁了了40栋建筑，100公顷农田。造成的直接经济损失达100万元。