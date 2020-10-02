哈萨克斯坦将向医务人员发放1500亿坚戈津贴

哈通社/努尔苏丹/10月2日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明表示，将继续向医护人员发放奖励津贴直至今年年底 。

为了鼓励医务人员，将根据风险水平提供每月21.25万至85万坚戈的工资津贴。截至目前，已有6.77万名医护人员获得了总额为768亿坚戈的津贴。执法机构医疗部门的员工也收到了津贴。根据国家元首在2020年9月1日向哈萨克斯坦国民发表的国情咨文中的指示，奖励津贴的发放将一直持续到2020年底。

据总理介绍，共和国预算将为此拨款1500亿坚戈。

总理说：“与此同时，正在采取有效措施来改善卫生工作者在社会中的地位，并解决合格医务人员短缺的问题。今年，医生的工资已增加到24.6万坚戈，医务人员的工资增加到14.4万坚戈。根据国家元首的指示，已经建立机制，以逐步提高医务人员的工资，并在2023年将其提高到经济平均工资的2倍。”

他还表示，“关于2021-2023年共和国预算的法律草案”规定了增加24.7万名医务工作者工资：2021年计划拨款2223亿坚戈，2022年-3617亿坚戈， 2023年-5575亿。

【编译：阿拉依】



