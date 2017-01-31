哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统在31日发表的国情咨文中表示，今年起实施的"光明宅基地"规划在15年内将解决150万家庭的住房问题。

纳扎尔巴耶夫表示，城市化进程推动了建筑行业的发展。这应成为推动国家经济发展的主要动力。

"我们要通过向道路、住房和其他基础实施建设进行长期投资，改善城市面貌和技术条件，这是我们一项长期的任务。我们已具备在建筑和建筑材料生产领域引进最新技术的条件。"总统说。

纳扎尔巴耶夫表示："今年起实施的'光明宅基地'规划将在15年内解决150万家庭的住房问题。该规划充分体现了住房市场发展的综合措施。其中包括，国家通过对'Damu'股份公司进行补贴为建筑行业降低银行贷款成本；通过哈萨克斯坦住房贷款股份公司向住房贷款提供补贴；各级政府将继续为哈萨克斯坦住房建设储蓄银行储户建造住房。"

"今后我们将更加重视城市私人住宅建筑设计风格统一化的问题，国家将为此提供配套设施建设资金。各级政府要制定大中城市郊区居民点交通发展规划。" 他说。

总统表示，国家将继续加大为弱势群体建廉租房的力度，各级政府要按需求为建筑方提供所需的建设用地。

【编译：小穆 审校：金桥】