力王卡吉木汗诞辰150周年

哈通社/努尔苏丹/4月7日 – 今天是哈萨克历史上最为著名的摔跤运动员——力王 卡吉木汗·蒙艾帕斯吾勒 诞辰150周年纪念日。

力王卡吉木汗·蒙艾帕斯吾勒1871年4月7日出生于阿克莫拉州萨热帖列克伯勒斯所属的一个名为扎德克的地方。





1906年，他首次参加了在德国举办的国际性摔跤赛事。在这场大赛当中，他与伊万·波杜比（Ivan Poddubny）、伊万·谢米亚金（Ivan Shemyakin）、亚历克斯·阿伯格（Alex Aberg）、伊万·扎金（Ivan Zaikin）、格奥尔格·鲁里希（Georg Lurich）、保罗·庞斯（Paul Pons）等一批国际知名摔跤运动员同台竞技并赢得了冠军，打响了世界性的知名度。





将毕生献给体育运动事业的卡吉木汗，在其一生中在54个国家参加了各种国际大赛，荣获了48枚金牌。

1948年，一代力王在今突厥斯坦州沃尔达巴斯县去世，享年77岁。力王的后人至今仍生活在突厥斯坦和阿克莫拉等地。





据资料记载，卡吉木汗巅峰时期，其体重为174公斤，身高达195厘米，胸围146厘米，大腿周径49厘米，脖子周径56厘米，头围65厘米，中指长度14厘米粗10厘米，其鞋号为54号。

对力王 卡吉木汗 的纪念活动，在哈萨克斯坦各地每年都有举办。2017年，在教科部的支持下，拍摄了纪录片《力王——卡吉木汗》。而关于卡吉木汗的传记体电视剧也将于2021年上映。





在突厥斯坦州，共竖立有7个关于卡吉木汗的纪念碑，在2019年阿克莫拉州也为其竖立了一座纪念碑综合体。

今年，为纪念力王诞辰150周年，突厥斯坦州沃尔达巴斯县计划建造一个占地五公顷的大型纪念综合设施，其中将包括博物馆、纪念碑及其他。





【编译：木合塔尔·木拉提】