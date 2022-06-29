哈萨克斯坦发行邮票纪念伟大教育家诞辰150周年

哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 为纪念突厥国家共有的伟大的教育家、语言学家、文学评论家阿赫梅特·巴依图尔森吾勒诞辰150周年，哈萨克斯坦邮政将发行以其肖像为主题的邮票。

哈萨克斯坦文化和体育部语言政策委员会主席阿德勒别克·卡巴通过其Facebook账号分享了这一消息。

据其介绍，邮票由哈萨克斯坦邮政公司设计和发行。阿德勒别克·卡巴表示，通过这种方式，这位伟大的学者的形象，将有机会借助邮政系统传播到世界的各个角落。

- 毫无疑问，带有特殊邮票的信封将被世界各地的集邮家收藏。- 阿德勒别克·卡巴说。

根据哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部2022年5月31日的《关于批准哈萨克斯坦共和国邮政支付国家标志的种类和数量并予以邮政流通》的命令，上述邮票将印制总计200万枚，并交付使用。

该邮票可作为信件和明信片的邮资凭证。

值得一提的是，日前库斯塔奈国际机场被正式命名为“阿赫梅特·巴依图尔森吾勒国际机场”。

阿赫梅特·巴依图尔森吾勒（Ahmet Baıtursynuly 1873年9月5日－1937年12月8日），是哈萨克诗人、文学评论家、语言学家和教育家，他在阿拉伯文的基础上创造了哈萨克文字母，并在哈萨克草原上推行了一系列教育启蒙措施。1937年，他在斯大林的«大清洗»中被逮捕，随后在狱中被枪决。

【编译：木合塔尔·木拉提】