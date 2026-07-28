哈萨克斯坦吸烟率降至15.1% 创近年来新低

（哈萨克国际通讯社讯）尽管哈萨克斯坦烟草制品产量持续增长，但全国吸烟人口比例正不断下降。根据Energyprom.kz网站发布的数据，2026年，哈萨克斯坦15岁及以上人群吸烟率已降至15.1%。

数据显示，今年1月至6月，哈萨克斯坦共生产雪茄、小雪茄、卷烟和纸烟等烟草制品142亿支，较去年同期增长35.2%。

近年来，烟草制品产量持续增长。2024年上半年，全国烟草制品产量为76亿支，2025年增至105亿支，今年进一步升至142亿支，较2016年同期增长69%。

今年1月至5月，哈萨克斯坦本土企业满足了国内烟草市场（包括国内销售和出口）89.9%的需求，高于去年同期的73.5%。

同期，全国烟草制品产量同比增长33.4%，达到112亿支；进口量同比下降58.4%，降至13亿支，进口产品市场份额也由26.5%降至10.1%。

值得注意的是，大部分烟草制品被用于出口。今年前5个月，哈萨克斯坦共出口烟草制品67亿支，同比增长3.7倍；同期国内市场销售量则同比下降39.9%，降至58亿支。

尽管生产规模不断扩大，哈萨克斯坦吸烟人口比例却持续下降。数据显示，2026年，15岁及以上居民吸烟率为15.1%，而2025年为17.5%，2024年为20.7%，2023年为19.4%。

与此同时，电子烟使用率也有所下降。2026年，电子烟使用者占比由上年的0.5%降至0.4%；IQOS、glo等加热不燃烧烟草产品使用率则由1.2%降至0.9%。

上述数据来源于一项覆盖哈萨克斯坦全国约1.2万个家庭的抽样调查。调查对象为每个家庭中一名15岁及以上成员。

按性别来看，2026年男性吸烟率为30.5%，女性为4.9%；而2025年分别为34%和5%，2024年分别为39.8%和7.6%。

此外，2026年男性电子烟使用率为0.5%，女性为0.3%；使用IQOS、glo等加热不燃烧烟草产品的男性占1.3%，女性占0.6%，上述指标均较去年有所下降。