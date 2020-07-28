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全国昨日新增1526例新冠病例
哈通社/努尔苏丹/7月28日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达8.46万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1526例 确诊的COVID-19病例。
其中656例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 250 / 82
阿拉木图市 - 253 / 110
奇姆肯特市 - 25 / 20
阿克莫拉州 - 52 / 23
阿克托别州 - 11 / 3
阿拉木图州 - 85 / 47
阿特劳州 - 65 / 46
东哈州 - 179 / 69
江布尔州 - 51 / 31
西哈州 - 86 / 48
卡拉干达州 - 118 / 41
库斯塔奈州 - 63 / 42
克孜勒奥尔达州 - 69 / 31
曼格斯套州 - 44 / 7
巴甫洛达尔州 - 57 / 23
北哈州 - 70 / 6
突厥斯坦州 - 48 / 27
截至7月28日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 84648人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】