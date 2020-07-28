中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:21, 28 七月份 2020 | GMT +6

    全国昨日新增1526例新冠病例

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/7月28日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达8.46万多人。

    据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1526 确诊的COVID-19病例。

    其中656为无症状冠状病毒携带者。

    各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：

    努尔苏丹市 - 250 / 82
    阿拉木图市 - 253 / 110
    奇姆肯特市 - 25 / 20
    阿克莫拉州 - 52 / 23
    阿克托别州 - 11 / 3
    阿拉木图州 - 85 / 47
    阿特劳州 - 65 / 46
    东哈州 - 179 / 69
    江布尔州 - 51 / 31
    西哈州 - 86 / 48
    卡拉干达州 - 118 / 41
    库斯塔奈州 - 63 / 42
    克孜勒奥尔达州 - 69 / 31
    曼格斯套州 - 44 / 7
    巴甫洛达尔州 - 57 / 23
    北哈州 - 70 / 6
    突厥斯坦州 - 48 / 27

    截至7月28日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 84648

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!