库鲁尔泰选举：155名国际观察员获得认证

中选委副主席表示，来自欧洲国家和独联体国家的国际观察员对哈萨克斯坦的选举活动表现出特别浓厚的兴趣。

- 截至2026年8月3日，哈萨克斯坦外交部已向中央选举委员会提交了来自9个国家和4个国际组织的155名国际观察员候选人名单，申请认证。其中，86名观察员来自欧安组织议会大会，22名来自独联体观察团，23名来自独联体议会大会，6名来自集体安全条约组织议会大会。来自其他国家的观察员包括：俄罗斯联邦3名，阿塞拜疆共和国、亚美尼亚共和国、约旦哈希姆王国、吉尔吉斯斯坦共和国、摩尔多瓦共和国、缅甸联盟共和国和罗马尼亚各2名，乌克兰1名。-他说。

值得一提的是，上述代表团共有来自29个国家的74名议员代表：奥地利、阿塞拜疆、阿尔巴尼亚、白俄罗斯、比利时、波斯尼亚和黑塞哥维那、英国、匈牙利、德国、西班牙、意大利、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、卢森堡、荷兰、挪威、波兰、俄罗斯、罗马尼亚、北马其顿、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、土耳其、芬兰、法国、克罗地亚、黑山、捷克和瑞典。

此外，中央选举委员会认可的代表团中，包括来自外国中央选举机构的12个代表团。其中7个代表团由阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、巴基斯坦和俄罗斯中央选举委员会主席率领。此外，塔吉克斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦中央选举机构负责人也已确认将参加此次选举观察。