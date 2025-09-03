156吨葵花籽油从哈萨克斯坦运往中国 开启新型物流合作

据哈萨克斯坦农业部消息，此次运输由哈萨克斯坦国家铁路公司（KTZ）与国家油料作物加工协会共同组织，负责发货的是协会成员企业阿勒滕·施格斯（Altyn Shyghys）油厂。

运输路线经由哈中主要贸易通道之一的多斯特克-阿拉山口边境口岸。集装箱配备的柔性罐符合哈萨克斯坦和中国铁路管理部门的技术要求。柔性罐是一种用于液体运输的灵活容器，能优化物流流程、降低成本并缩短货物处理时间。

Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

此次运输是2025年6月在中国郑州市举行的专家会议成果的一部分，属于哈萨克斯坦国家铁路公司与“中国铁路”公司集团协议框架下的试点项目。该项目纳入由国际贸易中心（ITC）、哈萨克斯坦贸易促进局（QazTrade）、相关部委及其他合作伙伴共同制定的2026-2028年油脂产品出口发展路线图，目标是到2028年实现超过10亿美元的外汇收入。

Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

发展集装箱运输为扩大对华出口以及向中东国家（阿联酋、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯）和南高加索地区（阿塞拜疆、亚美尼亚）出口提供了新机遇。

国家油料作物加工协会主席亚迪卡尔·伊布拉吉莫夫表示：“现代物流解决方案为我们拓展出口市场、提升本土油脂产品的竞争力开辟了新路径。”

【编译：木合塔尔·木拉提】