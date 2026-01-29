哈萨克斯坦1580余名农户获得春播提前融资支持

截至目前，已形成覆盖2004家农业生产主体、总额达2730亿坚戈的融资项目池。其中，1581份申请已获批准并完成融资，实际投放资金1723亿坚戈，覆盖播种面积超过200万公顷。

同时，通过“达穆”创业发展基金实施的贷款担保机制也在同步推进。该机制可为贷款金额的最高85%提供担保。目前已发放333项担保，涉及贷款总额约550亿坚戈。

在落实国家元首关于确保春季田间作业按时、高质量完成的指示框架下，“广阔田野-2（Кең дала-2）”计划的融资申请同样于2025年10月1日正式启动。

提前启动融资为农户做好2026年春播准备创造了条件。相关资金将主要用于以合理价格采购燃料和润滑材料、购买矿物肥料、维修农业机械设备以及提前储备必要的种子资源。

此外，优惠融资不仅覆盖春播准备和实施阶段，也适用于秋收作业以及各类季节性支出的资金需求。相关贷款资金通过农业信贷公司全国分支机构网络及合作金融机构向农业生产者提供。

【编译：达娜】