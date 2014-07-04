美国务院:美国拥有1585枚核弹头 超俄罗斯73枚

哈通社阿斯塔纳7月4日电，据中新社报道，美国国务院发布的最新统计数据显示，截至今年3月1日，美国拥有的核弹头数量为1585枚，比俄罗斯多73枚。

2010年4月，美俄签署新版《削减战略武器条约》，根据这一条约，双方需全面交换核武器数量，并允许对方公开非机密数据，自2011年起美方开始定期公布相关数据。

国务院发布的数据显示，截至今年3月1日，美国拥有1585枚核弹头，包括部署陆基洲际弹道导弹弹头、潜射弹道导弹弹头和重型轰炸机核弹头。俄罗斯的核弹头数量为1512枚。与一年前相比，美国拥有的核弹头削减69枚，俄罗斯拥有的核弹头多出32枚，但仍比美国少73枚。

核武器运载工具方面，美国拥有778件部署陆基洲际弹道导弹、潜射弹道导弹及重型轰炸机，比一年前减少14件；俄罗斯拥有498件部署陆基洲际弹道导弹、潜射弹道导弹及重型轰炸机，比一年前增加6件，但仍比美国少280件。

数据还显示，美国共有952件部署和未部署陆基洲际弹道导弹发射器、潜射弹道导弹发射器及重型轰炸机，比一年前减少76件；俄罗斯共有905件部署和未部署陆基洲际弹道导弹发射器、潜射弹道导弹发射器及重型轰炸机，比一年前增加5件，但总量仍比美国少47件。

根据美俄达成的协议，两国必须在2018年之前各自将拥有的部署陆基洲际弹道导弹弹头、潜射弹道导弹弹头和重型轰炸机核弹头数量削减至1550枚，部署陆基洲际弹道导弹、潜射弹道导弹及重型轰炸机削减至700件，部署和未部署陆基洲际弹道导弹发射器、潜射弹道导弹发射器及重型轰炸机减至800件。

根据这一标准，美国仍需全面削减战略武器，俄罗斯只需削减部署和未部署陆基洲际弹道导弹发射器、潜射弹道导弹发射器及重型轰炸机数量。