盘点全球15种怪异主题餐厅

1、忍者餐厅 日本 赤阪见附 餐厅的菜肴做得很精致，菜的味道还算美味，就是价格有点贵。但是这是一家很有创意的主题餐厅。

2、芬兰：井筒餐厅

在洛赫亚小镇的地下矿井开餐厅，真是疯狂，也真有完全与世隔绝的感觉。 别具一格的pop-down餐厅就在有着115年之久的矿井里，此矿井深达379.7808米，而井内石灰岩仍在开采中，但这好像并没吓跑顾客，因为餐厅的64个座位总是被订到爆满，疯狂的地下烹饪开始了!

3、英格兰：空行餐厅 但一家独特的空行餐厅却让人们对空中食物有了新的概念。 这家不同寻常的餐厅，最初是在英联邦出现的，游客可以坐在道格拉斯DC6机内，享用考文垂机场35岁的厨师托尼康斯经营的餐厅美食。 最多消费15英镑，就可以在运行良好的机舱酒吧享用菲力牛排。 吸血鬼腌牛排，轰炸机丁骨牛排，流星腌鱼片，还可以去创意驾驶舱观看飞机飞行中的模样。同时，按一下按钮就有男服务生来到桌边为您服务。

4、美国科罗大多：银行金库餐厅 坐落老老丹佛国家银行大厦的这家"旧世界"牛排餐厅，为客人提供私人的樱桃木亭，客人可在有百年历史的银行金库体验浪漫的私人餐饮。 同时可在有10.668米深的原始金库里领略酒窖风光。 5、意大利： 世界最小的餐馆 世界上最小的餐馆，只有一张桌子，一次只能容纳两个人。 每夜，只有两位顾客，能够享用到豪华的意大利盛宴，在此期间，可以受到服务生殷勤至极的服务。 他们甚至可以满足您特殊的要求，比如私人烟火秀，或司机服务。 6、食人餐厅，东京，日本 餐厅特色：该餐厅让你享受人生体会"解剖"的感觉，人人都是手术师。 7、卷心菜和避孕套餐厅，曼谷，泰国 主题：计划生育 8、现代厕所餐厅，台北，台湾 餐厅特色：还吃的下去吗？但该餐厅却以马桶式幽默吸引了大量年轻人群。 9、希特勒十字架餐厅，孟买，印度 10、女仆餐厅，东京，日本 餐厅特色：该餐厅所有的女服务生穿的都是特制的可爱女仆服装，绝对让你食欲大增。 11、漆黑餐厅，北京，中国

餐厅特色：该餐厅的服务生戴的是夜光眼镜。伸手不见五指怎么吃饭？当然可以。 12、墓地餐厅，阿默达巴德，印度 餐厅特色：该餐厅让你在穆斯林墓地用餐，体会生命的可贵。 13、死亡主题餐厅，特鲁斯卡韦茨，乌克兰 餐厅特色：该餐厅也叫永恒，无窗的建筑形如一个巨大的棺材，为你的食物哀悼吧！ 14、双胞胎餐厅 俄罗斯 莫斯科 来到莫斯科，你一定会被这儿的双胞胎餐厅迷住。这家餐厅的奇特之处是员工全部都是双胞胎兄弟或姐妹，极具特色。据称，该餐厅是俄罗斯唯一的一家双胞胎餐厅，且备受顾客的青睐。

15、菲律宾：瀑流餐厅 位于菲律宾奎松省的埃斯库德罗别墅是一个有着浓郁异域风情的度假村，但使它闻名于世的却是那家瀑布餐厅。游客人们可以在瀑流下面享用美餐。 虽然一般情况下，距瀑布太近很危险，但这家餐厅却是个例外。在这里，人们愿意尽可能地靠近拉巴桑瀑布。 尝着菲律宾的特色食物，任清凉的瀑流拍打着自己的脚裸，旅行变得如此难忘。

（图片来源： 爱微帮 ）