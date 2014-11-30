澳大利亚破15亿澳元毒品案 缴获逾两吨毒品

哈通社阿斯塔纳11月30日电，据新加坡《联合早报》30日报道，澳大利亚警方近日侦破一起15亿澳元的运毒案，这是澳洲有史以来破获的最大毒品案之一。

当局逮捕并提控了六名23岁至34岁的男子，罪名包括把总共2.8吨的摇头丸和冰毒运入悉尼，其中1917公斤是摇头丸，849公斤是冰毒。摇头丸又称迷幻药，即合成安非他明(mdma)。 报道指出，这是澳洲当局第一次在单一行动中查获这么多冰毒，摇头丸的数量则是历来第二多。这批毒品超过了澳洲海关2013年以来查获毒品总量的一半。 澳洲联邦警察总监科尔文说："不论怎么看这都是数量巨大的毒品，说明有组织犯罪团伙非常大胆地以这个国家为目标，要非法进口大量毒品。" 警方说，这些藏在一个集装箱里的毒品从德国汉堡市上船，11月19日抵达悉尼，然后先后运到悉尼西部两个市镇。 不过，这箱货的交送一直受到警方的监视。当地时间29日早上，六名澳洲人前往领取托运货物时被逮捕。 报道指出，针对这批毒品的国际调查已经进行了几个月，参与行动的包括新南威尔士警方、海关和刑事罪行总监，它们在调查中一直与德国联邦警察、国际刑警组织等合作。 澳洲警方称，有信心在本周末的搜查行动中逮捕更多嫌犯。