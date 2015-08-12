纳扎尔巴耶夫：哈对吉投资总额已达15亿美元

哈通社乔尔蓬阿塔8月12日电（记者迪娜拉•巴勒姆别托娃）12日，在哈吉边境开放仪式开始前，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫和吉尔吉斯总统阿坦巴耶夫在伊塞克湖畔"鲁赫-沃尔多"文化中心举行会晤。

双方就两国在投资、工业、道路建设、旅游业以及跨界河流利用等领域合作进行了讨论，并就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

纳扎尔巴耶夫就吉尔吉斯斯坦加入欧亚经济联盟和两国边境海关监管的取消，向阿坦巴耶夫和吉尔吉斯斯坦人民表示了衷心的祝贺。"多年来，哈吉两国一直保持着紧密的合作关系，哈萨克斯坦始终积极支持和协助吉尔吉斯加入欧亚经济联盟。在此，我对吉尔吉斯正式加入欧亚经济联盟表示最诚挚的祝贺。"他说。 纳扎尔巴耶夫还强调，当前，哈萨克斯坦对吉尔吉斯的投资总额达到了15亿美元，合资企业数量已经超过了50家。 随着吉尔吉斯正式成为欧亚经济联盟成员国，今天在哈萨克斯坦霍尔岱口岸和吉尔吉斯阿克卓勒口岸，将举行边境开放仪式。随着两国海关监管的取消，双边贸易将有望获得显著增长。哈萨克斯坦第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫和吉尔吉斯总理帖米尔•萨利耶夫将出席仪式。（编译：塔尔）