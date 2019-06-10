哈萨克斯坦发电厂装机容量增长15%

哈通社/努尔-苏丹/6月10日-哈萨克斯坦能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫10日在马吉利斯（议会下院）召开的政府时段期间，就哈萨克斯坦电力工业的现状等问题进行表述。

波兹姆巴耶夫指出，根据世界能源署统计的数据显示，过去40年来，全球能源消耗量增长2.2倍。根据联合国统计，世界人口数量增长1.9倍，能源资源（煤炭、石油、天然气）消耗量翻了一番。2017年，在世界知名专家们的共同参与下，能源部开始着手开展以《前瞻2050年：新的能源世界和哈萨克斯坦的地位》为题的研究专题。据悉，该专题旨在研究至2050年世界能源及相关技术发展预测及其对哈萨克斯坦的影响。



在此方面，他还指出，截至2025年，煤炭在能源结构中的份额预计将降至26%，而替代能源的份额将从现阶段的5%增至50%。



此外，波兹姆巴耶夫还谈到了哈萨克斯坦电力工业的现状问题。



他指出，哈萨克斯坦统一能源系统的可靠性已得到充分保证，满足了经济和人口的用电需求。目前，国内共有138个发电站正在成功运转，总装机容量达到21902兆瓦。根据2018年的数据显示，哈萨克斯坦电力生产总量达1068亿千瓦时，较2017年相比增长4.3%。过去5年来，哈萨克斯坦发电厂装机容量增加了2470兆瓦，较2013年增加15%，而这主要归功于供热厂和可再生能源。



【编译：达娜】