欧盟-中亚第15次部长级会议在比什凯克举行

哈通社/比什凯克/7月9日-据外交部新闻消息，欧盟-中亚第15次部长级会议7日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦外交部部长或副部长，以及欧盟外交政策与安全事务高级代表、欧盟委员会副主席费德丽卡•莫盖里尼出席此次会议。



会议期间，莫盖里尼就欧盟对中亚地区的新战略进行介绍。同时，与会者就欧盟-中亚合作议程的关键问题及战略文件的联合实施等问题交换了意见。



哈萨克斯坦外长贝布特•阿塔穆库洛夫建议将哈萨克斯坦发展私营企业的相关建议纳入战略文本，包括妇女创业、中小企业、交通物流基础设施、节能环保、气候变化、水资源合理利用、教育、数字化等。



此外，哈萨克斯坦代表团还提议利用欧盟中亚投资基金(IFCA)和欧洲投资银行（EIB）潜力为地区项目提供资金，开展欧盟-中亚合作的"虚拟制度化"，以增加公众对该形式下的政治决策的认识。



同时，会议还特别提到了地区的安全问题，包括进一步扩大欧盟与中亚边境管理项目（BOMCA）、毒品行动计划(CADAP)，并通过中亚地区信息与协调中心（CARICC）加强双边合作等问题。



根据会议结果，各国外长和欧盟高级代表通过了《欧盟与中亚：建立更牢固的伙伴关系》最后公报。公报中指出，欧盟将利用一切现有手段帮助中亚国家融入世界贸易体系，促进区域内合作。



值得一提的是，根据初步计划，欧盟-中亚下次部长级会议将于2020年在布鲁塞尔举行。









【编译：达娜】