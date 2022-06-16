实施“抢亲”行为 在哈国最高将面临15年有期徒刑

哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 哈萨克斯坦总检察官办公室就«抢亲（Қыз алып қашу）»行为将会面临哪些法律处罚进行了解答。

抢亲，又被称之为抢婚、掠夺婚等，在哈萨克语中被称作«Қыз алып қашу»，指一种由男性主导，通过强力手段迫使女性成为自己配偶的旧时代风俗。

在当下的中亚国家中，这一风俗随着时代的发展，在部分地区逐步演变为婚宴活动的一部分，即男女双方在经过商议的前提下，组织抢亲活动，旨在活跃婚宴气氛。但也有部分地区的部分人员以传统风俗为借口，在女方不知情的情况下实施抢亲行为。

总检察官办公室表示，哈萨克斯坦执法机关在判断«抢亲»行为是属于传统婚俗活动，还是属于绑架犯罪行为时的一项重要标准，即：该行动在策划和实施之前，是否明确的征询并得到了女方的明确许可。

总检察官办公室指出，如果被«抢亲»的女性在事前对这一行为毫不知情，过程中«抢亲»的参与者违背其意愿强行将该女性受害者予以控制并转移至其他地点，并且所有参与者都对«女方不知情»这一事实有认知，则这一行为将被认定为严重违法行为，属于重罪。

根据哈萨克斯坦共和国刑事法典第125条对绑架罪的规定，所有实施这一犯罪行为的人员将面临4~7年的牢狱刑罚。如果被绑架的女性属于未成年人（18岁以下），则涉案犯罪嫌疑人将面临7~12年的牢狱刑罚以及财产罚没。

总检察官办公室同时指出，如若相关案件当中，被绑架女性不止一人，或者过程中有发生被害人意外身亡或遭到人身伤害的情况，或者被害人遭到其他性质的压迫，则犯罪行为实施者将面临顶格处罚，即被判处15年有期徒刑及高额财产罚没。

哈萨克斯坦总检察官办公室表示，当目击到«抢亲»行为时，任何一名哈萨克斯坦公民都有义务拨打102报警电话，并尽可能清晰全面的向警方提供信息，包括绑架实施车辆的颜色、型号、车牌号码，抢亲者的面容、身体特征、服装穿着等。

总检察官办公室同时强调，在接到此类报案时，即使仅由目击者报案且受害人并未提出申诉，警方仍会在第一时间以刑事犯罪行为类别予以立案侦查。只有在查明被«抢亲»者拥有人身自由，且过程前后没有遭受任何性质的暴力对待时，针对抢亲行为实施者的刑事立案才会被取消。

值得一提的是，哈萨克斯坦的法定结婚年龄为18周岁。

【编译：木合塔尔·木拉提】