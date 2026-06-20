15分钟穿梭城市之间：哈萨克斯坦准备迎接“空中出租车时代”了吗？

（哈萨克国际通讯社讯）从阿拉木图机场飞往阿拉套市中心，仅需十几分钟；从科纳耶夫市前往金融中心，不再受地面交通拥堵影响。对于许多人而言，这样的场景仿佛科幻电影中的画面。但哈萨克斯坦交通部表示，未来两年内，这种被称为“空中出租车”的新型交通工具有望在阿拉木图都市圈投入运营。

目前，相关基础设施建设、飞行器采购以及法律法规修订工作已陆续展开。按照规划，到2028年前，空中出租车将开通5条航线，连接阿拉木图、科纳耶夫和阿拉套三座城市。

然而，在这一充满未来感的构想背后，人们也不禁提出疑问：哈萨克斯坦真的准备好迎接空中出租车时代了吗？

什么是空中出租车？

所谓空中出租车，是利用电动垂直起降飞行器（eVTOL，Electric Vertical Take-Off and Landing）提供短途载客服务的新型交通模式。

与传统直升机不同，eVTOL采用电力驱动，可在专门建设的垂直起降平台（Vertiport）起降，噪音更低、运行成本更低，也被认为是未来城市空中交通的重要组成部分。

2025年5月，阿拉套市首次完成空中出租车试飞，标志着这一概念正式进入哈萨克斯坦公众视野。

政府为何押注“低空经济”？

空中出租车项目是哈萨克斯坦发展“低空经济”（Low-altitude Economy）战略的一部分。

所谓低空经济，主要指1000米以下空域的商业活动，包括物流无人机、城市空中交通以及相关基础设施建设。

哈萨克斯坦政府希望借鉴中国、美国等国家经验，将部分物流运输和城市服务逐步从地面转向空中。

总理沃勒扎斯·别克帖诺夫已责成交通部制定城市空中交通相关法律框架，而副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫则将小型航空和低空飞行体系列为阿拉套市建设的重要方向之一。

目前，哈萨克斯坦正与美国企业Joby Aviation、中国企业峰飞航空（AutoFlight）等开展合作。

Фото: ҚР Көлік министрлігі

谁在建设哈萨克斯坦的空中出租车网络？

负责项目实施的是Alatau Advanced Air Group（AAAG）。

根据规划，未来将投入两种机型：

AAAG eVTOL

AutoFlight Prosperity I

项目运营方表示，未来空中出租车不仅承担客运任务，还将与物流无人机体系共同构成阿拉套市低空交通网络。

AAAG预计，该项目有望吸引约5亿美元投资，并创造约3000个就业岗位。

按照规划，2028年“Alatau Skyline”空中交通网络将正式投入商业运营。

Фото: Министерство транспорта РК

普通人坐得起吗？

价格无疑是公众最关心的问题。

目前官方尚未公布正式票价。

不过，“Alatau City Authority”国家基金会首席执行官阿利舍尔·阿卜迪卡德罗夫透露，未来票价可能按照每公里约1美元计算。

如果这一标准最终实施，那么空中出租车价格将接近高端网约车服务，而非普通出租车。

他表示：

空中出租车最大的优势并非便宜，而是节省时间。乘客无需面对交通拥堵，可以更快抵达目的地。

不过，业内人士对此持谨慎态度。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

航空专家谢里克·穆克特巴耶夫指出，飞行器采购只是项目成本的一部分，后续还涉及起降平台建设、维护保养、飞行管理系统以及专业人员培训等大量支出。

因此，未来实际运营成本可能明显高于当前预估。

安全问题仍是最大挑战

对于任何城市空中交通系统而言，安全始终是首要问题。

除了飞行器本身外，整个系统还需要：

空域管理体系

自动导航系统

飞行监控平台

应急降落设施

城市低空交通规则

数据显示，仅2025年，哈萨克斯坦就发生280起飞机与鸟类相撞事件。

Фото: ААК

专家认为，随着低空飞行器数量增加，鸟击风险、恶劣天气影响以及城市空域管理压力都将成为必须解决的问题。

尽管项目方表示，系统将引入人工智能实时监测飞行状态，并具备多重冗余安全机制，但相关技术仍需要经过长期运营验证。

专家：更像科技展示项目

航空专家谢里克·穆克特巴耶夫认为，从现阶段来看，空中出租车更像是一项科技创新和城市形象工程，而非解决交通拥堵的主要手段。

他指出：

对于大型城市而言，真正能够承担大规模客流运输任务的依然是地铁、轻轨和城郊铁路系统。

他认为，未来空中出租车或许能够形成自己的市场，但在相当长一段时间内，其主要用户可能是商务人士、高收入群体以及旅游观光客，而非普通通勤者。

Фото: Серік Мықтыбаевтың жеке мұрағатынан

世界已经走到哪一步？

目前真正进入商业化运营前沿的是中国。

中国亿航智能（EHang）已获得相关运营许可，并在部分城市开展低空旅游和短途飞行业务。

此外：

阿联酋正推进迪拜和阿布扎比空中出租车网络建设；

Joby Aviation和Archer Aviation正在美国进行测试飞行；

日本SkyDrive计划于2028年前后启动商业运营；

德国的Volocopter和Lilium则代表着欧洲城市空中交通的发展方向。

总体来看，全球空中出租车产业仍处于从试验走向商业化的过渡阶段。

哈萨克斯坦准备好了吗？

从政策支持、国际合作和基础设施规划来看，哈萨克斯坦已经迈出了发展城市空中交通的重要一步。

但要让空中出租车真正成为大众交通工具，仍需解决法规建设、运营成本、安全监管以及市场需求等诸多现实问题。

未来几年，阿拉套市或许将成为中亚地区首个尝试建设城市空中交通网络的试验场。而空中出租车究竟会成为城市出行的新选择，还是仅停留在高端体验项目阶段，仍有待时间给出答案。