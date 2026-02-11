超1.5万名哈萨克斯坦公民通过Skills Enbek平台完成在线培训

在已完成培训的4300名失业人员中，青年群体（16至35岁）占多数，主要来自：

奇姆肯特市（1492人）

卡拉干达州（631人）

阿克托别州（427人）

这显示出职业技能提升项目在青年就业促进方面发挥了积极作用。

目前平台已上线568门课程，其中385门为免费课程。课程时长从2小时至72小时不等，涵盖社会服务、零售服务、金融素养等多个领域。

2026年1月发放证书数量最多的课程包括：

《社会工作导论》（172份证书）

《行动不便人士陪护专业课程》（758份证书）

《收银员课程》（1000份证书）

《金融素养课程》（851份证书）

此外，平台还提供与Fluent Education及Yandex Kazakhstan合作的课程，并支持跳转至相关教育平台继续深造。

Skills Enbek平台旨在提升公民教育水平和职业技能，鼓励职业发展，推广“终身学习”理念。平台采用类似国际在线教育市场的模式，为用户提供便捷的在线课程资源。

学习者可通过 https://skills.enbek.kz/ 或在电子劳动交易所（Enbek.kz）选择“在线学习”栏目进行注册和学习。

平台支持学习者自主选择学习节奏和语言，实时跟踪学习进度。用户可通过智能搜索系统查找课程，与课程作者互动，并使用基于人工智能的聊天机器人快速获取信息。

完成课程后，学员需通过测试（及格线为70%），并对课程进行评价，方可获得技能证书。证书将自动显示在Enbek.kz注册的个人简历中，便于潜在雇主查阅。

课程作者可免费在平台发布课程，支持哈萨克语、俄语和英语三种语言，课程内容形式包括文本、视频、音频、演示文稿及信息图表等。平台界面也为特殊需求学习者提供适配功能。

【编译：达娜】