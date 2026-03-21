哈萨克斯坦马肉消费创15年来历史新高

数据显示，与2024年同期相比，这一指标增长了10.7%。

据悉，哈萨克斯坦马肉消费具有明显的季节性特征。通常情况下，消费高峰出现在每年第一和第四季度，即气候最为寒冷的时期。统计还显示，过去四年的相关纪录均在10月至12月期间被刷新。

值得注意的是，第四季度人均马肉消费的增长速度明显快于肉类及其制品总消费增幅。按年计算，全国人均肉类总消费量仅增长0.6%，平均每人消费21.96公斤。

综观2025年全年数据，哈萨克斯坦人均马肉消费量为7.63公斤，较上年增长7%，达到近15年来最高水平。同年，人均肉类总消费量也升至84.4公斤的历史高点，但1.9%的增幅相对平缓。

上述数据表明，哈萨克斯坦居民的肉类消费结构正在发生变化。2025年，马肉在肉类总消费中的占比达到9%，同比提高0.5个百分点。

与此同时，其他主要肉类的消费占比有所下降

牛肉：占比下降0.9个百分点，降至30%；

羊肉：占比下降0.4个百分点，降至6%。

此外，禽肉（鸡肉）占比小幅回升，达到6.6%（上升0.1个百分点）。

业内人士分析认为，这一消费结构变化主要与不同肉类价格涨幅差异有关。2025年，哈萨克斯坦牛肉价格上涨32.1%，羊肉上涨28.8%，而马肉和禽肉价格涨幅相对温和，分别为17.3%和10.7%。

【编译：阿遥】