距今1.5万年猛犸象遗骸现身伊希姆河岸

别斯阔勒乡居民阿赛特·沙伊肯在拜铁列克乡附近河边钓鱼时，注意到土里露出一根骨头，他将其挖出后发现竟是一根超过一米长的腿骨，这让他大为震惊。随后，他联系了知名考古学家阿纳托利·普列沙科夫。

北哈州霍兹巴耶夫大学教授普列沙科夫表示，他随即赶往发现地点。

—那是在伊希姆河岸，风景十分优美。遗骸是一头巨型猛犸象的胫骨，其它骨骼很可能也埋在同一地点。从位置判断，它并不是从河岸上滚落下来的。通常人们发现这类遗骸后会将其带回家保存，但那样很容易损坏。这位村民把发现交给我们是非常正确的做法。-他说。

普列沙科夫补充道，15年前在拜铁列克乡附近也曾发现过猛犸象骨骼。

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

伊希姆河岸普遍埋藏着古生物遗骸，而这次的发现具有特殊意义。

—它的独特之处在于，首先，这是巨型猛兽的遗骸。其次，如果在这里继续发掘，还可能发现石器工具，那将更具轰动性，甚至可能成为北哈州第一处旧石器时代遗址。明年我们一定会开展考古工作，并申请专项研究经费。我相信我们将揭开这一地点的秘密。猛犸象骨骼在本地区极为罕见，如此巨大的骨骼更是前所未有。-普列沙科夫说。

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

他介绍，早在上世纪60年代，在伊希姆县亚斯诺夫卡村附近也曾发现过猛犸象骨骼，当时由古动物学家进行了发掘，那具遗骸被命名为“亚斯诺夫卡象”。

—在北哈州，除猛犸象外，研究人员还发现过犀牛和野牛的骨骼。这些动物都属于旧石器时代晚期。我们地区没有冰川，但邻近的俄罗斯秋明州曾被厚厚的冰层覆盖。这里气候寒冷湿润、植被丰富，因此猛犸象数量众多。当时的人类则会捕猎这些动物。-他说道。

【编译：阿遥】