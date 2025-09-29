哈萨克斯坦逾1.5万外国公民就业

外国劳动力的工作许可按类别划分如下：第一类（企业负责人及其副手）获批561份许可，第二类（部门负责人）获批2,348份许可。外国劳动力主要集中在第三类（专业技术人员）和第四类（熟练工人），分别占3,980人和1,052人。此外，季节性工作吸引了3,099名外国劳动力，企业内部调动涉及4,015人。

“目前，哈萨克斯坦有1,909家企业雇佣外国劳动力，这些企业共雇佣了超过34.1万名哈萨克斯坦公民，占员工总数的96%。按经济活动类型划分，外国劳动力主要分布在以下领域：建筑业4,929人，农业、林业和渔业3,140人，采矿业和采石业1,240人，制造业1,122人。”劳动和社会保障部在声明中表示。

外国劳动力的主要来源国包括：中国（5,545人）、乌兹别克斯坦（2,696人）、土耳其（1,076人）和印度（1,052人）。

为保护国内劳动力市场，哈萨克斯坦劳动和社会保障部每年设定并分配外国专业人员的引进配额。2025年，全国外国劳动力配额定为占总劳动力的0.2%，即14,800个名额。自今年3月起，根据地方行政机关的申请，部长令将配额增至16,500个名额。

此外，自2025年8月起，为满足季节性外国劳动者的工作需求，相关职业清单进一步扩大，部长令将配额调整为占全国劳动力的0.25%，即19,400个名额。

【编译：木合塔尔·木拉提】