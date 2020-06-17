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    08:10, 17 六月 2020 | GMT +6

    16日全国新增新冠病例350例 两地区增幅超10%

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    哈通社/努尔苏丹/6月17日 – 哈国新冠疫情官方信息平台统计显示，6月17日哈全境新增新冠肺炎（COVID-19）确诊病例350例，单日全国增幅达2.3%。

    其中，增幅最大的两个地区是巴甫洛达尔州和阿克莫拉州，均超过了10%。

    16日全国共有259名确诊患者康复出院。

    当天有4个地区共通报了7例确诊患者死亡病例。这也是自疫情爆发以来单日通报死亡人数最多的一天。

    截至6月17日0时，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎患者总数为15542，其中康复出院人数为 9647， 累计死亡病例 88


    全国各地区16日新增病例（增幅）情况如下:
    努尔苏丹市 - 87 (3,0%)
    卡拉干达州 - 52 (3,3%)
    巴甫洛达尔州 - 41 (10,7%)
    阿拉木图市 - 35 (1,1%)
    阿克莫拉州 - 22 (10,7%)
    西哈州 - 21 (2,1%)
    阿特劳州 - 17 (1,3%)
    东哈州 - 12 (4,5%)
    江布尔州 - 9 (1,8%)
    奇姆肯特市 - 9 (0,8%)
    阿克托别州 - 8 (1,5%)
    库斯塔奈州 - 8 (3,4%)
    北哈州 - 8 (6,8%)
    阿拉木图州 - 7 (1,3%)
    克孜勒奥尔达州 - 7 (1,4%)
    曼格斯套州 - 4 (1,0%)
    突厥斯坦州 - 3 (0,6%)

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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